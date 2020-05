‘Gf Vip 4’, Elisa De Panicis ha trovato l’amore in Messico! (Foto e Video) (Di sabato 2 maggio 2020) Sembrano ormai lontani i tempi del gossip tra Elisa De Panicis e Andrea Denver, il modello con il quale l’influencer si era ritrovata a convivere nella Casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip dopo un flirt avvenuto qualche tempo prima. A diversi mesi di distanza dall’esperienza da gieffina nel reality show, però, Elisa pare aver trovato l’amore in una situazione decisamente inaspettata. Dopo la polemica nata a causa di alcune dichiarazioni discutibili risalenti all’inizio dell’Emergenza dettata dal Coronavirus, infatti, la De Panicis è volata verso il centro America con un gruppo di amici per quella che sarebbe dovuta essere una vacanza ma che alla fine si è trasformata in una quarantena oltreoceano. Da quel momento sono ormai passati quasi due mesi e l’influencer sembra aver trovato la serenità accanto al ... Leggi su isaechia ‘Gf Vip 4’ - Sara Soldati racconta la sua verità sul rapporto con Andrea Denver

Ivan Gonzalez ancora a muso duro contro Sonia Pattarino : “Si è comportata malissimo mentre ero al ‘Gf Vip 4’!”. E fa una curiosa rivelazione sulla sua vita sentimentale

‘Gf Vip 4’ - Federico Rossi ha violato la quarantena per raggiungere la sua Paola Di Benedetto? Le foto che stanno scatenando il web (Di sabato 2 maggio 2020) Sembrano ormai lontani i tempi del gossip traDee Andrea Denver, il modello con il quale l’influencer si era ritrovata a convivere nella Casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip dopo un flirt avvenuto qualche tempo prima. A diversi mesi di distanza dall’esperienza da gieffina nel reality show, però,pare averl’amore in una situazione decisamente inaspettata. Dopo la polemica nata a causa di alcune dichiarazioni discutibili risalenti all’inizio dell’Emergenza dettata dal Coronavirus, infatti, la Deè volata verso il centro America con un gruppo di amici per quella che sarebbe dovuta essere una vacanza ma che alla fine si è trasformata in una quarantena oltreoceano. Da quel momento sono ormai passati quasi due mesi e l’influencer sembra averla serenità accanto al ...

infoitcultura : Clizia Incorvaia pronta per un reality | Proposta a Paolo Ciavarro GF Vip - zazoomnews : GF Vip Sara Soldati: tutto frainteso con Andrea Denver ecco come stanno davvero le cose - #Soldati: #tutto… - KontroKulturaa : GF Vip, Sara Soldati: tutto frainteso con Andrea Denver, ecco come stanno davvero le cose - - bnotizie : Gf Vip, Clizia Incorvaia su Paolo Ciavarro: `Situazione delicata` | - bnotizie : ‘Gf Vip 4’, Sara Soldati racconta la sua verità sul rapporto con Andrea Denver | Isa e Chia -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip