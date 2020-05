In vacanza fuori Regione con indice contagio 0,2. Arrivano le prime regole per andare in spiaggia (Di venerdì 1 maggio 2020) Pronte le regole per le vacanze. Le Regioni sono al lavoro per organizzare i mesi estivi. ROMA – In attesa di capire se sarà un’estate a ‘domicilio’ oppure no, le Regioni in questi ultimi giorni sono al lavoro per definire le regole utili durante le vacanze per rispettare il distanziamento sociale e le normi anti-coronavirus. L’obiettivo è quello di salvare l’economia anche se non sarà semplice visto che il Governo ha intenzione di non allentare le misure per quanto riguarda gli spostamenti fuori Regione. Dalle case in spiaggia ai lettini in domicilio: come sarà l’estate in Italia In Veneto si pensa a delle case in spiaggia che consentiranno alle famiglie di poter trascorrere delle giornate molto tranquille in 50 metri quadrati. Ipotesi campeggi, invece, in Emilia Romagna, che valuta anche la ... Leggi su newsmondo I vacanzieri fuori stagione preoccupano la Sardegna : “Nelle case vacanza troppa gente in fuga dalle zone rosse” (Di venerdì 1 maggio 2020) Pronte leper le vacanze. Le Regioni sono al lavoro per organizzare i mesi estivi. ROMA – In attesa di capire se sarà un’estate a ‘domicilio’ oppure no, le Regioni in questi ultimi giorni sono al lavoro per definire leutili durante le vacanze per rispettare il distanziamento sociale e le normi anti-coronavirus. L’obiettivo è quello di salvare l’economia anche se non sarà semplice visto che il Governo ha intenzione di non allentare le misure per quanto riguarda gli spostamenti. Dalle case in spiaggia ai lettini in domicilio: come sarà l’estate in Italia In Veneto si pensa a delle case in spiaggia che consentiranno alle famiglie di poter trascorrere delle giornate molto tranquille in 50 metri quadrati. Ipotesi campeggi, invece, in Emilia Romagna, che valuta anche la ...

