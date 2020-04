Istat stima PIL 1° trimestre a -4 | 7%

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Giù il PIL Italiano nel 1°, che fa segnare un -4,7%, a causa degli effetti indotti dall’emergenza coronavirus sull‘attività economica in lockdown. Secondo lapreliminare pubblicata dell‘, il PIL ha subito una contrazione di “entità eccezionale” a causa del calo marcato e diffuso di tutte le attività economiche, particolarmente rilevante per l’industria e il terziario. Su base tendenziale si registra una contrazione del 4,8%. Il primodel 2020 ha avuto lo stesso numero di giornate lavorative rispetto alprecedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primodel 2019. La variazione congiunturale è la sintesi di un a diminuzione del valore aggiunto in tutte le principali componenti produttive. Dal lato della domanda, vi sono ampi ...