Sì alle messe già da maggio, dall'11 all'aperto e dal 24 nelle chiese (Di mercoledì 29 aprile 2020) dall'11 maggio all'aperto e dal 25 nelle chiese. Sono le "concrete ipotesi allo studio del governo circa la ripresa delle messe in condizioni di sicurezza, al centro dell'interlocuzione con la Conferenza episcopale italiana". "L'orizzonte temporale possibile", coSì lo definiscono diverse fonti interpellate da Avvenire, è compreso dentro il mese di maggio, ma la valutazione finale dovrà essere "necessariamente legata all'andamento della curva epidemiologica". Se i dati sul contagio da Covid-19 non dovessero risalire - argomentano le medesime fonti -, le date su cui si ragiona in seno all'esecutivo, con l'ausilio del Comitato tecnico scientifico, sono quattro. La prima, lunedì 4 maggio, è certa (perché prevista nell'ultimo Dpcm) e riguarda la ripresa della celebrazione dei funerali. Le altre tre sono al momento oggetto di ... Leggi su agi Troppi aiuti alle imprese - l'Ue frena la Germania : "Così è concorrenza sleale"

Così è la vita - Italia 1/ "Nel cinema alle volte si fa discreta televisione"

Il governo ci ripensa. Verso il sì alle visite agli "affetti stabili" (Di mercoledì 29 aprile 2020)'11all'e dal 25. Sono le "concrete ipotesi allo studio del governo circa la ripresa dellein condizioni di sicurezza, al centro dell'interlocuzione con la Conferenza episcopale italiana". "L'orizzonte temporale possibile", co; lo definiscono diverse fonti interpellate da Avvenire, è compreso dentro il mese di, ma la valutazione finale dovrà essere "necessariamente legata all'andamento della curva epidemiologica". Se i dati sul contagio da Covid-19 non dovessero risalire - argomentano le medesime fonti -, le date su cui si ragiona in seno all'esecutivo, con l'ausilio del Comitato tecnico scientifico, sono quattro. La prima, lunedì 4, è certa (perché prevista nell'ultimo Dpcm) e riguarda la ripresa della celebrazione dei funerali. Le altre tre sono al momento oggetto di ...

acmilan : To celebrate #InternationalDanceDay let’s relive some of the moments when our Rossoneri let loose “La danza è il l… - GiovanniToti : L'Italia s'è desta ???? Benvenuto Ponte di #Genova! - A10imperador : Onde está Didico? Where’s Didico? Dov’è Imperatore? - GiorgioCiannave : @maxmvstdie Ma, nonostante gli chiedessi un disco qualsiasi e lo aveva nella cartella di ITunes, ripeteva in contin… - emsiae : Ho appena scoperto che devo fare altri due esami per i lettorati S P A R A T E M I -

Ultime Notizie dalla rete : Sì alle S-400 Triumf per la difesa aerea irachena Analisi Difesa Sa cida sulcitana in curtzu. Dae su 20 a su 26 de abrile

Nc’eus passadu sa de 7 cidas de inserru e parit chi in Carbònia chi siat giai acabada sa trègua polìtica intr’e magiorantza e opositzione chi fiat durada giustu s’ora pro s’aprovatzione de su bilànciu ...

Adam’s Venture: Origins arriverà su Switch il 29 maggio

MyReviews.it è un sito di informazione che segue il mondo dei Videogames in ogni suo aspetto. Scopo del sito è quello di fornire un flusso di notizie costante che spazi dalle ultime news alle uscite p ...

Nc’eus passadu sa de 7 cidas de inserru e parit chi in Carbònia chi siat giai acabada sa trègua polìtica intr’e magiorantza e opositzione chi fiat durada giustu s’ora pro s’aprovatzione de su bilànciu ...MyReviews.it è un sito di informazione che segue il mondo dei Videogames in ogni suo aspetto. Scopo del sito è quello di fornire un flusso di notizie costante che spazi dalle ultime news alle uscite p ...