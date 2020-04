Il piano per la famiglia e i centri per i bambini da inizio maggio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Repubblica scrive oggi che ieri (virtualmente) al ministero della famiglia si è riunita la task force di ministri (Istruzione. Lavoro, Salute e famiglia, più Anci e società di pediatria) che a tempo di record, insieme ai comuni dovrà preparare due protocolli da sottoporre al presidente Conte e al Comitato tecnico scientifico. Il primo per le aree gioco che riapriranno dal 4 maggio, il secondo per i centri estivi. Un piano complicato e costoso che però lascia scoperta la fascia dei “bebè”, i bambini da zero a tre anni. Con i nidi chiusi per loro, ad oggi, restano soltanto genitori e nonni. Per tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni, questa l’età dei centri estivi, le strutture riapriranno a giugno. Lunedì prossimo invece, porte aperte nei parchi e nelle aree gioco. Dove si stanno studiando le regole per ... Leggi su nextquotidiano Piano riapertura coronavirus 4 maggio : quali restrizioni resteranno?

