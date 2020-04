A sorpresa Killing Eve 3 su TIMVision, cosa sapere prima di guardare i nuovi episodi (Di martedì 28 aprile 2020) A tre settimane dal debutto su BBCAmerica, l'arrivo di Killing Eve 3 su TIMVision permette al pubblico della serie di rimettersi al passo con la programmazione statunitense e britannica. La terza stagione della serie adattata per la tv da Phoebe Waller-Bridge, ereditata da Emerald Fennell e poi da Suzanne Heathcote sta accompagnando i fan in queste lunghe settimane di isolamento grazie a un debutto anticipato di due settimane rispetto alla data inizialmente prevista. Sappiamo quanto la gente adori questa serie e con che entusiasmo le persone aspettino dei grandi contenuti in questo periodo, aveva commentato Sarah Barnett di AMC. Questa stagione di Killing Eve va molto in profondità dal punto di vista psicologico, e con attrici come Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw i risultati non possono che essere strabilianti. Ricapitoliamo dunque – senza lasciarci scappare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 aprile 2020) A tre settimane dal debutto su BBCAmerica, l'arrivo diEve 3 supermette al pubblico della serie di rimettersi al passo con la programmazione statunitense e britannica. La terza stagione della serie adattata per la tv da Phoebe Waller-Bridge, ereditata da Emerald Fennell e poi da Suzanne Heathcote sta accompagnando i fan in queste lunghe settimane di isolamento grazie a un debutto anticipato di due settimane rispetto alla data inizialmente prevista. Sappiamo quanto la gente adori questa serie e con che entusiasmo le persone aspettino dei grandi contenuti in questo periodo, aveva commentato Sarah Barnett di AMC. Questa stagione diEve va molto in profondità dal punto di vista psicologico, e con attrici come Sandra Oh, Jodie Comer e Fiona Shaw i risultati non possono che essere strabilianti. Ricapitoliamo dunque – senza lasciarci scappare ...

