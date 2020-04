Covid-19, “Io, imprenditore, vi racconto come sono stato escluso dai fondi della Regione Lazio” (Di venerdì 24 aprile 2020) L’imprenditore Gian Luigi Ferretti ha chiesto di poter raccontare al Secolo d’Italia il disastroso click day della Regione Lazio e come il collasso del sito FareLazio gli abbia impedito di accedere ai sostegni economici, nonostante avesse preparato tutta la documentazione per tempo. Una cronaca che lascia aperti dubbi e perplessità che richiedono chiarezza e trasparenza assolute. Uno su tutti: mentre molti sono stati danneggiati dai disservizi, qualcuno ne ha tratto vantaggio? Una gara a chi arriva prima La Deliberazione della Giunta regionale n. 142 del 02.04.2020 ha attivato una nuova Sezione del Fondo Rotativo Piccolo Credito, affidato in gestione al RTI composto da Artigiancassa e Medio Credito Centrale, destinata ad erogare prestiti alle imprese danneggiate dall’epidemia di Covid 19 per la copertura del fabbisogno di liquidità, denominata ... Leggi su secoloditalia “Io col virus - come mi sono salvato”. Alberico Lemme choc : “Ecco la vera origine del Covid - stiamo attenti”

