Bocconcini di cheesecake cocco e limone senza cottura | freschi e sfiziosi!

(Di venerdì 24 aprile 2020) Perché armeggiare a lungo per preparare la solita pur scenografica, quando possiamo realizzare velocemente 6 deliziosial, freddi e sfiziosi da servire a merenda o dopocena per portare una ventata di colore in questo periodo così fosco? Ideali all’arrivo dei primi caldi, questi dolcetti si preparano in un lampo,accendere il forno, con pochi ingredienti, genuini e facili da reperire. Sonossimi, non solo per il loro sapore agrumato, ma anche perché vanno riposti in freezer e lì conservati prima di essere gustati, o divorati come dei piccoli gelatini. Inoltre, regalano allegria per le loro dimensioni, che li proiettano immediatamente sui cabaret delle feste. Insomma, sono ideali in questi giorni grigi e difficili per il nostro paese flagellato dall’emergenza del covid-19. Farete furore in famiglia! ...