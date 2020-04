Movimento Disabili | “Persone diversamente abili abbandonate dalle istituzioni”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Il Coordinatore Regione Campania delItalianoGiovanni Esposito, avendo appreso da organi di informazione del dramma di una concittadinaabile di nome Angela, genitore di figlia affetta da sindrome di Down, non solo intende attraverso questo comunicato esprimere la sua vicinanza a lei e la sua famiglia, che denuncia il suo essere lasciata sola non solo dai vicini ma ancheistituzioni spesso o quasi sempre assenti e ci ricorda anche che a causa della pandemiagiovani e giovanissimi si ritrovano in stato di prostrazione e di disagio ad affrontare la quotidianità in questo periodo di emergenza. “A questo disagio si aggiunge anche la chiusura dei centri diurni che ospitano iche si ritrovano senza ritazione indispensabile alla conservazione ...