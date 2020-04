Beautiful anticipazioni | Shauna scopre tutto | Flo vorrebbe confessare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 20 aprile 2020)di essere diventata nonna ma non ha dubbi: sua figlia non ha portato avanti una gravidanza. Deve però fingere perchè ha compreso che sua figlia si è messa in un guaio anche bello grosso. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama della puntata di domani 21 aprile 2020! Come avrete visto negli ultimi episodi Flo è stata accolta dalle sorelle Logan che non si aspettavano di avere una nipote! Non sapevano nulla della relazione di Storm conma sono felicissimi. Ricordano sempre con grande amore il gesto estremo di sacrificio che ha fatto Storm. Dopo aver colpito per sbaglio Katie con una pistola, ferendola in modo mortale, l’uomo si è tolto la vita per permettere che sua sorella fosse operata al cuore e avesse il suo cuore… Flo quindi rappresenta una sorta di ...