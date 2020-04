Il Ministro dell’Istruzione | Lucia Azzolina | parla di nuovo dell’argomento scuola

Leggi su bigodino

(Di venerdì 17 aprile 2020) Ildell’Istruzione,è intervenuta nuovamente riguardo l’argomento, durante un’intervista a TPI. Ha sottolineato, come sempre, quanto in questi giorni stiano lavorando riguardo l’argomento, istruzione, quello che è il futuro italiano. Ha sottolineato come, questo momento di emergenza sanitaria, abbia dimostrato quanto indietro si trovi il paese, per quanto riguarda la cultura digitale.si è dichiarata consapevole del fatto che la didattica distanza possa evidenziare le diseguaglianze, soprattutto riguardo ai meno digitalizzati, che molto spesso sono le persone più povere. Per questo motivo hanno deciso di intervenire proprio a sostegno dei bisognosi, erogando 70 milioni di euro per comprare i tablet e i computer a chi non li ha. Questi soldi sono importanti risorse, per risolvere il ...