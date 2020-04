Coronavirus, la Cina rivede i dati e aumenta del 40% il numero dei morti: “come vedete non insabbiamo, abbiamo corretto subito” (Di venerdì 17 aprile 2020) Il numero di decessi in Cina a causa del Coronavirus sono saliti di quasi il 39%, a 4.632, dopo la revisione al rialzo per 1.290 nuovi casi che e’ stata annunciata oggi da Wuhan. La città focolaio della pandemia con 3.869 vittime, pesa adesso nella misura dell’83,5% sul bilancio delle vittime su scala nazionale. Il portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), Mi Feng, ufficializzando le nuove statistiche, ha anche aggiornato i contagi, saliti di 325 unita’, a 82.692, con la correzione apportata da Wuhan. Dopo i dati rivisti al rialzo sui casi e sui morti con Coronavirus a Wuhan, la megalopoli cinese in cui si è inizialmente manifestato il virus, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian è intervenuto per sottolineare come le autorità abbiamo corretto il bilancio ufficiale il più presto possibile. Zhao ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : in Cina ricalcolano i morti di Wuhan - sono 1290 in più

Cina - il coronavirus affossa il Pil : -6 - 8% nel primo trimestre. Primo segno meno dal 1992

Coronavirus - c’è la conferma della Cina : +50% di decessi rispetto alle cifre ufficiali di Wuhan (Di venerdì 17 aprile 2020) Ildi decessi ina causa delsono saliti di quasi il 39%, a 4.632, dopo la revisione al rialzo per 1.290 nuovi casi che e’ stata annunciata oggi da Wuhan. La città focolaio della pandemia con 3.869 vittime, pesa adesso nella misura dell’83,5% sul bilancio delle vittime su scala nazionale. Il portavoce della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), Mi Feng, ufficializzando le nuove statistiche, ha anche aggiornato i contagi, saliti di 325 unita’, a 82.692, con la correzione apportata da Wuhan. Dopo irivisti al rialzo sui casi e suicona Wuhan, la megalopoli cinese in cui si è inizialmente manifestato il virus, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian è intervenuto per sottolineare come le autorità abbiamo corretto il bilancio ufficiale il più presto possibile. Zhao ...

fattoquotidiano : Coronavirus, importavano mascherine dalla Cina per “servizi essenziali” ma le vendevano: 4 denunciati e 400mila dis… - Linkiesta : I cinque Stati in testa sono Israele, Germania, Corea del Sud, Australia e Cina. Nella classifica europea, l'Italia… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, Trump: 'Picco superato, oggi direttive per la ripartenza'. Nuovo attacco all'Oms: 'Ha fatto un terribi… - NicolaConcilio : RT @Agenzia_Ansa: #Cina Con la revisione dei casi a #Wuhan aumento dei morti a 4.632 (+39%) #Covid_19 #ANSA - ProfidiAndrea : ???? #Cina, altri 1.290 morti per #Coronavirus. Revisione a sorpresa sul numero dei contagi 'Revisione conforme a le… -