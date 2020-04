COVID-19 in Italia: +962 guariti, +578 morti (Di mercoledì 15 aprile 2020) Puntuale come ogni giorno da oltre un mese a questa parte, il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fornito in conferenza stampa i numeri sulla diffusione del coronavirus COVID-19 in Italia aggiornati al 15 aprile 2020. Ecco la situazione:- Casi attuali: 105.418, +1.127 - Deceduti: 21.645, +578 rispetto a ieri - Dimessi/guariti: 38.092, +962 - Ricoverati in terapia intensiva: 3.079, -107 - Persone in isolamento domiciliare: 74.696 - Tamponi totali effettuati: 1.117.404 - Totale casi: 165.155 Questa, invece, è la situazione dei positivi per ciascuna Regione Italiana:32.921 in Lombardia 13.577 in Emilia-Romagna 13.195 in Piemonte 10.789 in Veneto 6.417 in Toscana 3.464 in Liguria 3.097 nelle Marche 4.047 nel Lazio 3.087 in Campania 2.573 in Puglia 2.104 nella Provincia autonoma di Trento 2.081 in Sicilia 1.810 in Abruzzo 1.576 nella Provincia autonoma di ... Leggi su blogo Covid-19 - nessun caso accertato a Petralia Soprana - paese più Bello d’Italia

Covid 19 Italia | “Mamma morta ma il corpo nella bara non è il suo”

Per questo motivo è importante sottolineare la discussione anche dell’Oms relativa a farmaci con eparina, la cui sperimentazione ha ricevuto il via libera dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).

Dopo aver sottoposto a tampone per due volte i 3300 abitanti, adesso gli scienziati padovani analizzeranno i gatti di Vo’ Euganeo, primo focolaio italiano del coronavirus Covid-19 (ora a contagio zero ...

