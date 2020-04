Benedetta Rossi attaccata sui social: “Orrenda come personaggio e fa cose da ultra cessa”. Lei risponde a tono: ecco cos’è successo (Di martedì 14 aprile 2020) In un mondo attanagliato dalla pandemia del Covid-19, i leoni di tastiera non mancano e non perdono occasione per sferrare il loro attacco gratuito ai personaggi famosi. Ogni pretesto è buono. Stavolta la “vittima” è la famosa foodblogger e volto di Food Network, Benedetta Rossi. Un utente su Twitter, Luk, ha commentato la puntata pasquale confezionata dalla “casalinga” di Altidona: “Non potete capire quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa ingenuità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra ce**a”. Poi è entrato nello specifico: “Nella puntata di oggi ha proposto delle uova per decorare la tavola. Un fottuto tovagliolo attorno ad un uovo che era brutto come Voldemort (protagonista della saga di ‘Harry Potter’, ndr) feto. Ovviamente con orrenda non intendo lei come persona, ma come ... Leggi su ilfattoquotidiano Come Benedetta Rossi ha risposto a tono agli haters (ricevendo incomprensibili critiche per aver detto una parolaccia)

