Sampdoria, Ranieri: «Ripresa Serie A? Sarà un campionato falsato» (Di lunedì 13 aprile 2020) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, parla della possibile Ripresa del campionato: ecco le parole dell’allenatore Claudio Ranieri, ai microfoni di Radio Anch’io Sport, parla delle condizioni dei suoi giocatori positivi al Coronavirus e della possibile Ripresa della Serie A. POSITIVI CORONAVIRUS – «Chi più chi meno, si sono ripresi tutti. Non è stato un bel sentire i miei ragazzi. Sentirli uno dopo l’altro colpiti dal male è stato molto brutto, ringraziando Dio, man mano che passavano i giorni, li sentivo più in forze e sempre con un alto spirito. E questo è stato importante». Ripresa Serie A – «Io credo che possa stravolgere i risultati tecnici perchè dopo un mese e più di inattività c’è chi partirà meglio o chi partirà peggio. Così si riparte ... Leggi su calcionews24 Ranieri : «Resto sicuramente alla Sampdoria»

Coronavirus - Ranieri : «Sampdoria? C’è gente che perde la vita»

