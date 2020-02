Laura Cremaschi Instagram, esplosiva nel mini dress azzurro: «Sei divina!» (Di venerdì 28 febbraio 2020) Laura Cremaschi è tornata in Tv con le nuove puntate del game show di Canale 5 Avanti un altro, condotto dal Paolo Bonolis. Tra una prova e l’altra, la showgirl posta spesso delle anteprime dei suoi look. Poche ore fa la bellissima Laura Cremaschi su Instagram ha pubblicato il suo ultimo outfit scelto per il programma: il mini dress ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers. Le sue curve mozzafiato non passano minimamente inosservate. Non c’è nulla da fare, la sua bellezza mista alla giusta dose di sensualità ogni volta scatena la fantasia dei suoi ammiratori, i quali invadono il post con like e commenti. Leggi anche –> Laura Cremaschi Instagram, mini dress e scollatura profonda: «Che panorama!» Laura Cremaschi Instagram: esplosiva nel mini dress azzurro La bellissima Laura Cremaschi ha descritto così il suo ultimo post su Instagram: «Scegli di essere ... Leggi su urbanpost

