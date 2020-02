70enne arrestato per pedofilia: riaperto un caso vecchio di 40 anni (Di martedì 11 febbraio 2020) I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce hanno arrestato per violenza sessuale su minori un 70enne di Taviano, nel corso di un’indagine avviata in seguito alla denuncia di un genitore. L’arresto dopo due anni di abusi Le accuse nei confronti dell’uomo sono di violenza sessuale continuata e ripetuta ai danni di minorenni e realizzazione e possesso di materiale pedopornografico. Proprio nell’ottobre scorso gli erano stati sequestrati computer e apparecchi multimediali, in un’inchiesta incentrata sul mondo della pedopornografia. L’indagine, coordinata dal PM Stefania Mininni, avrebbe portato alla luce numerosi abusi perpetrati ai danni di vittime giovanissime, anche al di sotto dei 14 anni di età. Secondo gli inquirenti, gli abusi sarebbero iniziati nel gennaio 2018 e continuati fino allo scorso aprile, in un casolare nel quale aveva accesso il ... thesocialpost

