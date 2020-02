Morgan abbandona il Festival di Sanremo? (Di giovedì 6 febbraio 2020) Morgan dopo la deludente prestazione al Festival di Sanremo, pare voglia boicottare la serata e abbandonare l’evento: pubblicità o reale gesto estremo di Morgan? Ecco le sue motivazioni Il suo ritorno a Sanremo era molto atteso, sopratutto dopo l’esclusione di qualche anno fa per fatti legati all’uso di droghe: tornato sul palco dell’Ariston in coppia con Bugo, portando il loro brano “Sincero“, ora dovrà esibirsi in questa terzaArticolo completo: Morgan abbandona il Festival di Sanremo? dal blog SoloDonna solodonna

Unf_Tweet : COLPO DI SCENA! #Morgan abbandona #Sanremo2020? La minaccia spiegata in una lettera (Foto) -