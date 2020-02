Palermo, le richieste di pene per gli “scappati”: da 2 a 20 anni per gli uomini della Cupola 2.0 (Di martedì 4 febbraio 2020) pene comprese tra i 2 e i 20 anni. La Procura di Palermo ha chiesto la condanna per 56 tra boss, gregari, estorsori e prestanomi dei clan palermitani finiti in manette nell’ambito dell’inchiesta denominata Cupola 2.0 che svelò – nel luglio dell’anno scorso – il tentativo della mafia di ricostituire la commissione provinciale e ricostruì gli organigrammi dei mandamenti di Tommaso Natale, Porta Nuova, Pagliarelli, Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Villabate. Il processo si svolge col rito abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Rosario Di Gioia. L’accusa in aula era rappresentata dai pm della Direzione Distrettuale Antimafia Amelia Luise, Dario Scaletta e Francesca Mazzocco. Per i collaboratori di giustizia la Procura ha sollecitato la concessione della speciale attenuante prevista dalla legge per il contributo dato alle indagini. Dall’inchiesta emerse ... ilfattoquotidiano

