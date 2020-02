Diplomatici spagnoli in visita al Grande Oriente (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Grande Oriente d’Italia ha aperto le porte della propria sede, Villa Il Vascello, ad un gruppo di 15 persone dell’Ambasciata spagnola a Roma , di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Mr Francesco Javier Elorza Cavengt, per illustrare la storia della Massoneria in Italia e i suoi collegamenti con la Massoneria spagnola, una delle più importanti d’Europa. Da Garibaldi al testamento di Totò, dal Pinocchio di Collodi ai collegamenti e messaggi massonici dietro l’arte contemporanea passando per segreti, esoterismo e l’importanza nel Risorgimento italiano. La visita è stata guidata dal bibliotecario Bernardino Fioravanti, che ha tracciato la storia della più importante comunione massonica italiana. Era presente, tra gli altri Diplomatici, l’addetto alla Cultura presso l’ambasciata Spagnola, Yon de la Riva. “Il nostro Paese sta recuperando dopo anni di condizionamenti e remore politiche la sua ... ildenaro

