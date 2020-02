La Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza per la grande invasione di locuste da cui è stata colpita (Di domenica 2 febbraio 2020) La Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza per la grande invasione di locuste da cui è stata colpita nelle ultime settimane. Il ministero dell’Agricoltura del paese ha detto che gli insetti stanno devastando la vegetazione e rappresentano un grave ilpost

