Coronavirus: la coppia cinese ricoverata si era recata anche a Firenze (Di venerdì 31 gennaio 2020) La coppia cinese risultata positiva ai test del Coronavirus e attualmente ricoverata allo Spallanzani si era recata anche a Firenze. A renderlo noto è stato Renzo Berti, direttore del dipartimento della prevenzione dell’Asl Toscana Centro. coppia cinese affetta da Coronavirus a Firenze I due erano atterrati il 23 gennaio all’aeroporto di Malpensa. Per una notte i coniugi hanno dormito a Firenze prima di recarsi a Parma dove avevano noleggiato un’auto. Di qui si sarebbero recati in alcune città d’arte tra cui Sorrento fino a raggiungere Roma. Il personale dell’Als ha già effettuato le dovute indagini nel luogo in cui hanno pernottato, dove comunque non ci sarebbe alcuna bonifica in corso. Berti ha poi spiegato che gli addetti hanno attivato tutte le misure necessarie per verificare se la coppia abbia avuto contatti molto ravvicinati con altre persone in ... notizie

