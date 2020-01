Coronavirus, caso sospetto in Valle d’Aosta: test su una bambina di 3 anni, messa in isolamento (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus, test su bambina di 3 anni in Valle d’Aosta: attesa per risultati Continuano a susseguirsi da tutta Italia nuove segnalazioni su casi sospetti di Coronavirus, dopo quelli dei due turisti cinesi a Roma accertati ieri sera: le ultime notizie in ordine di tempo raccontano di una bambina di 3 anni che si trova adesso in isolamento a Champoluc, in Valle d’Aosta, in attesa dei risultati dei test. La bambina, proveniente da Hong Kong e in vacanza in Valle d’Aosta, presenta febbre alta, uno dei sintomi più comuni del nuovo Coronavirus nato in Cina. Per questo motivo, nei suoi confronti è subito scattata la profilassi imposta nel nostro Paese dal ministero della Salute. La bimba è stata messa in isolamento nella camera dell’albergo in cui è ospitata. L’esito del tampone che i medici hanno fatto sulla bambina è atteso nelle prossime ore. Finora, in tutto ... tpi

