Bologna | Stella di David sulla porta di un discendente di una famiglia sterminata nella

Bologna - stella di David sulla porta di discendente famiglia deportata : Una stella di David sul muro esterno del suo condominio, con una freccia a indicare il suo cognome sul citofono. È quello che si è trovato davanti un uomo, discendente di una famiglia deportata e sterminata nella Shoah, quando è uscito di casa come tutte le mattine per prendere il caffè. È successo a Bologna, nella prima periferia della città. “Ho sentito il cuore battere forte, mi si è stretta la gola” L’uomo, ex insegnante, ha subito sporto ...