Segre all’Europarlamento: “il razzismo è insito nei poveri di spirito” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella giornata in cui al Parlamento Europeo si commemorava il 75esimo anniversario della liberazione di Auschwitz da parte dell’Armata Rossa, la senatrice a vita Liliana Segre è intervenuta nell’emiciclo portando la sua testimonianza di sopravvissuta all’Olocausto. Nel suo discorso in Aula del 29 gennaio, la senatrice ha tra le altre cose puntato il dito contro i rigurgiti di razzismo e di antisemitismo presenti attualmente nella società e di come essi trovino terreno fertile o meno a seconda del periodo storico. Liliana Segre sul razzismo “Non nascondo l’emozione profonda di entrare in questo Parlamento europeo dopo aver visto all’ingresso le bandiere colorate di tanti stati affratellati nel Parlamento europeo, dove si parla, si discute, ci si guarda negli occhi. Non è stato sempre così”. Liliana Segre pic.twitter.com/xxbL5dQcPV — Parlamento europeo ... notizie

