“Mamma sto benone ma mandami da mangiare”, lettera dal lager (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma, 29 gen. (Adnkronos)(di Ileana Sciarra) – di Ileana SciarraL’Alzheimer ha cancellato i ricordi e forse anche l’orrore di chi è stato deportato in un campo di concentramento. Giuseppe Realmuto venne colpito dalla malattia ad appena 60 anni, ma la memoria dei giorni da soldato trascorsi al fronte, a ‘resistere’, e da prigioniero in un campo di concentramento tedesco con la ‘colpa’ di aver combattuto la Germania nazista è impresso nelle lettere che inviava alla sua famiglia.Realmuto è tra i 600mila soldati italiani che hanno ‘resistito’ ricordati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Quirinale per il ‘Giorno della memoria’. E’ scomparso nell”88, ma domenica scorsa la Prefettura di Palermo ha consegnato alla sua famiglia la medaglia d’onore. Il pronipote, 6 anni, ... calcioweb.eu

