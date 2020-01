Guida Tv Giovedì 30 gennaio, Don Matteo 12, Masterchef Italia, L’uomo sul Treno e Mistero A Crooked House (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Programmi Tv di Giovedì 30 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 12×03 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:20 L’uomo sul Treno 1a Tv Free Rai 3 ore 21:20 In Her Shoes (Se fossi Lei)- Film Canale 5 ore 21:40 Come un gatto in tangenziale Rete 4 ore 21:30 Diritto e Rovescio Italia 1 ore 21:20 Le Iene Presentano Chico Forti (qui le anticipazioni) La7 ore 21:15 Piazzapulita Tv8 ore 21:30 La Torre Nera Nove ore 21:30 Big Sky Uno ore 21:15 Masterchef Italia 9×13-14 (qui le anticipazioni) Real Time ore 21:15 Rivelo (qui le anticipazioni) Serie Tv e Film in Tv Giovedì 30 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 12×03 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Criminal Minds 12×10-11-12 Giallo ore 21:10 L’ispettore Barnaby Top Crime ore 21:10 Law & Order: SVU 20×01-02 1a Tv (qui la trama) Tv2000 ore ... dituttounpop

