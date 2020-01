Oroscopo Paolo Fox del 28 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 28 gennaio è pronto a svelare che cosa hanno da dire gli astri al vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete è una giornata sottotono, invece, per i nati sotto il segno Vergine sembra inconcludente. Nel dettaglio, l’astrologia per questa giornata di martedì e le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo 28 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli Ariete – Questo è un periodo sottotono, nel senso che ci sono poche aspettative per il futuro. Per questo motivo la maggior parte di voi si sente stanca e nervosa, e questa agitazione potrebbe durare fino a giovedì. Toro – Approfittate di questa settimana: mercoledì e giovedì saranno giornate importanti e nel weekend avrete la Luna nel segno. Tutto ciò che state facendo adesso avrà un grande futuro ed entro la fine di aprile dovete fare delle scelte importanti in campo ... kontrokultura

