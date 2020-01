Migranti, l’accusa di Salvini: “Il governo odia Taranto e la Puglia, li fanno sbarcare tutti lì” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il leader della Lega, Matteo Salvini, attacca il governo parlando della questione Migranti e della decisione di far sbarcare a Taranto le persone soccorse in mare dalla Ocean Viking: "odiano Taranto e la Puglia, l'unica cosa che fanno è sbarcare lì gli immigrati". E sempre sulla questione Migranti attacca anche Conte. fanpage

Avvenire_Nei : #Libia, #migranti l'orrore resta inascoltato. L'Onu accusa (report integrale). Indaga @IntlCrimCourt… - maritema3 : RT @nelloscavo: ++ #Libia, #migranti l'orrore resta inascoltato. L'Onu accusa (report integrale). Indaga @IntlCrimCourt ++ @antonioguterres… - 60_cla : RT @nelloscavo: ++ #Libia, #migranti l'orrore resta inascoltato. L'Onu accusa (report integrale). Indaga @IntlCrimCourt ++ @antonioguterres… -