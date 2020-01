Coronavirus: in Cina i cinema chiudono e l'industria cinematografica va in tilt (Di martedì 28 gennaio 2020) Il virus dalla Cina sta mettendo in ginocchio anche il cinema cinese: a causa dell'epidemia da Coronavirus le sale chiudono e le uscite dei film vengono posticipate. La Cina ha deciso di chiudere tutti i suoi cinema e ha cancellato le uscite di numerosi film a causa dello problema legato al Coronavirus, che sinora ha fatto 106 morti nel Paese asiatico con più di 3000 persone contagiate in tutto il mondo. A causa di questa grave problematica gli studi cinematografici cinesi hanno deciso di rinviare volontariamente le uscite di diversi titoli in arrivo nelle sale, sopratutto quelli che avrebbero attirato grandi folle per via delle vacanze del Capodanno lunare, iniziato il 25 gennaio. Coronavirus dalla Cina: i consigli di Roberto Burioni a Che tempo che fa (video) ... movieplayer

