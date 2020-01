Venti Forti e Mari Agitati 28 Gennaio 2020 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Tra oggi Lunedì e domani avremo il transito della perturbazione atlantica, questa andrà attivare nella giornata di Martedì una forte Ventilazione dai quadranti occidentali con raffiche burrascose. Le zone che saranno maggiormente coinvolte saranno... L'articolo Venti Forti e Mari Agitati 28 Gennaio 2020 proviene da Rete Meteo Amatori. retemeteoamatori

