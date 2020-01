Luigi Favoloso al contrattacco: “Ecco cosa faceva Nina Moric” (Di lunedì 27 gennaio 2020) A Live Non è la D'Urso, la tensione arriva alle stelle per la presenza di Luigi Mario Favoloso, ex di Nina Moric che per 29 giorni ha fatto perdere le proprie tracce. All'epoca sua madre, Loredana aveva esposto denuncia di scomparsa dai Carabinieri ma, qualche tempo dopo ha ritirato la denuncia. E Nina sostiene di essere stata picchiata da quello che era il suo ragazzo: Luigi Favoloso. (Continua…) Le sue prime affermazioni sono state queste: “Sono stato in giro con un autista. Poi sono venuto a Milano un solo giorno. Ho incontrato il mio avvocato, una persona che ha gestito l’aspetto mediatico e un paparazzo. Mi sono autovenduto. Avevo finito i contanti” Affermando che per lui è stata una vera doccia fredda. Tutto è iniziato i 29 Dicembre scorso, la prima paura e i primi dubbi. Poi la denuncia della madre di Luigi Favoloso che viene ritirata poco dopo e le accuse di Nina ... howtodofor

sticazzimelrose : @carmelitadurso per Megan invece è bastata una foto sui carabinieri e l'hai liquidata così per sempre... ma la coer… - infoitcultura : ‘Live – Non è la D’Urso’, la verità di Luigi Mario Favoloso dopo la sua presunta scomparsa, tra denunce e accuse ch… -