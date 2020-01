Kobe Bryant, l’ex stella Nba gioca a basket con la figlia Gigi nella palestra di casa: il video (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant insieme alla figlia Gianna Maria Onore, soprannominata Gigi, che giocano insieme a pallacanestro nella palestra di casa. Il video risale al 2017: l’ex stella Nba sembra allenare la secondogenita, all’epoca undicenne. Gigi, morta nell’incidente in elicottero avvenuto ieri, giocava a basket già a ottimo livello (tanto che veniva ribattezzata “Mambacita”) e in un’intervista aveva dichiarato di voler seguire le orme del padre. I due assistevano spesso alle partite di Nba e di Wnba. Video Instagram/Kobe Bryant L'articolo Kobe Bryant, l’ex stella Nba gioca a basket con la figlia Gigi nella palestra di casa: il video proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

