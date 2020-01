Padova, palpeggia ragazzine a Prato della Valle: ricercato straniero (Di domenica 26 gennaio 2020) Federico Garau A dare per prima l'allarme una giovane di soli 16 anni. Fermata da uno straniero che le chiedeva del denaro, la minorenne era stata trattenuta e palpeggiata sul seno. A denunciare anche altre 5 ragazze È ricercato dagli agenti della questura di Padova un cittadino straniero accusato di avere commesso delle molestie di natura sessuale nei confronti di alcune ragazzine minorenni. A dare l'allarme è stata proprio una delle giovanissime vittime, che non ha esitato a contattare i rappresentanti delle forze dell'ordine per denunciare quanto le era appena accaduto. I fatti contestati, secondo quanto riferito dal quotidiano "IlGazzettino" che ha riportato le poche informazioni sino ad ora rilasciate dagli inquirenti, si sono verificati durante la giornata dello scorso giovedì 23 gennaio. Il molestatore ha colpito intorno alle ore 17.40 e 18, nella zona di Prato della ... ilgiornale

Padova palpeggia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Padova palpeggia