Calciomercato Juventus, idea di scambio Bernardeschi-Paquetà con il Milan (Di domenica 26 gennaio 2020) Calciomercato caldo per la Juventus. Le ultime notizie confermano che la fase finale della sessione di trattative potrebbe regalare diverse operazioni per i bianconeri. Sul piede di partenza potrebbe esserci Federico Bernardeschi, che secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe finire al centro di una suggestiva trattativa con il Milan legata allo scambio con Paquetà, calciatore che sembra ormai arrivato al capolinea della sua esperienza in rossonero. fanpage

