47esima Marcialonga, la prestigiosa gran fondo in diretta Sky Sport (Di domenica 26 gennaio 2020) La più famosa, importante e prestigiosa gara di gran fondo in Italia arriva per la prima volta su Sky Sport.Infatti, la 47esima edizione della Marcialonga, in programma, domenica 26 gennaio, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno, a partire dalle ore 7.40.... digital-news

InsdataInter : RT @repubblica: Marcialonga, al via la 47esima edizione, neve artificiale grazie agli scarti di legno della tempesta Vaia [aggiornamento de… - repubblica : Marcialonga, al via la 47esima edizione, neve artificiale grazie agli scarti di legno della tempesta Vaia [aggiorna… - repubblica : Marcialonga, al via la 47esima edizione, neve artificiale grazie agli scarti di legno della tempesta Vaia -