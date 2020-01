Sci alpino, Federica Brignone: “Un pizzico di delusione, ho buttato via la vittoria” (Di sabato 25 gennaio 2020) Federica Brignone ha conquistato un bel terzo posto nella discesa libera di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra ha chiuso alle spalle di Elena Curtoni e Marta Bassino per una strepitosa tripletta italiana in terra bulgara, la valdostana è balzata così al secondo posto nella classifica generale e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Fisi: “Oggi ho vissuto emozioni forti da condividere con le mie compagne, personalmente mi era già capitato altre due volte a Bad Kleinkirchheim e Aspen, per cui sono fiera di farne parte. Tuttavia il mio sentimento oggi è di un pizzico di delusione, posso dire di avere buttato via la vittoria in almeno due occasioni, con due errori che mi hanno limitato fortemente. Francamente non so come ho fatto a rimanere in piedi, pure nella zona dove è caduta Sofia ieri ho rischiato tantissimo. Queste ... oasport

