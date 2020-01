RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: vince la Pro Patria! Live score (Di sabato 25 gennaio 2020) RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA e Diretta gol Live score degli anticipi in programma oggi, sabato 25 gennaio 2020, nei tre gironi del campionato. ilsussidiario

FIGCfemminile : ? Concluse le partite di oggi! In grafica i risultati e la classifica aggiornata ?? Marcatori ??… - KDrak87 : RT @VPLItaly: [#PS4] ??Tutti i risultati della 20° giornata di Serie A/B/C. - SkySport : ? #SerieB ?? I risultati della 21^ giornata ?? #Maggio fa volare il #Benevento #SkySport -