Omicidio Valenza, fermato l’assassino di Ambra: aveva cercato di togliersi la vita sotto un treno (Di sabato 25 gennaio 2020) Le ultime notizie da Valenza raccontano di una svolta nelle indagini per l’Omicidio di Ambra Pregnolato, la maestra uccisa ieri nella sua casa. E’ stato fermato poche ore fa il presunto assassino della donna. Pare che le forze dell’ordine fossero già da ieri pomeriggio sulle sue tracce. L’uomo però si era prima nascosto in casa di parenti, poi aveva cercato di scappare. Probabilmente colpito dai rimorsi per il gesto che aveva fatto, avrebbe anche cercato di togliersi la vita gettandosi sotto un treno. Proprio nella stazione lo avrebbe ritrovato le forze dell’ordine. L’uomo, al momento ferito, avrebbe ucciso Ambra per motivi passionali. Secondo quanto raccontato infatti, aveva con la maestra d’asilo una relazione clandestina da circa un anno. Vediamo i dettagli di questa vicenda. Omicidio Ambra PREGNOLATO ULTIME NOTIZIE: fermato ... ultimenotizieflash

rep_torino : Delitto di Valenza, un amico della donna confessa l'omicidio [aggiornamento delle 21:05] - osannacremonesi : RT @ElioLannutti: Delitto di Valenza, un amico della donna confessa l'omicidio - infoitinterno : Delitto di Valenza, un amico della donna confessa l'omicidio -