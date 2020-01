Napoli, Beppe Bruscolotti critica Maurizio Sarri: “Il suo comportamento negli ultimi tempi non mi è piaciuto” (Di sabato 25 gennaio 2020) L’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha parlato dell’imminente big match tra Napoli e Juventus ai microfoni di Radio Marte. I temi sono molti. Si tratterà della prima volta di Maurizio Sarri da avversario degli azzurri dopo la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. In tanti si aspettano una pioggia di fischi per lui, considerando che quello di quest’estate è stato visto come un tradimento. “Oggi è diverso rispetto a prima, si cambia più spesso. Il comportamento di Sarri negli ultimi tempi non mi è piaciuto, ma sulla bilancia va messo tutto. Ricordiamo quello che ha fatto, un Napoli che è stato esaltato in tutta Europa, e lui era a capo di quel progetto. Nella gara alla Juventus mi aspetto il Napoli migliore, è una gara che trasmette grandi motivazioni. Per i napoletani questa è una gara particolare, i tifosi ci tengono tanto. Dopo la prestazione con la Lazio ... calciomercato.napoli

ZeusMega : @Federic01996 @Peppe_FN Si ad entrambi piace molto ,poverina ha avuto troppi problemi....speriamo ci sia alla fin… - libellula58 : RT @MaestroSMorra: Meetup settimanale amici di Beppe Grillo Napoli quartiere Flegrei Bagnoli Fuorigrotta e #m5s con tre nuovi amici e la po… - MaestroSMorra : Meetup settimanale amici di Beppe Grillo Napoli quartiere Flegrei Bagnoli Fuorigrotta e #m5s con tre nuovi amici e… -