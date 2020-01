Virus misterioso, 26 morti. Chiuso Disneyland Shanghai. Casi sospetti in Italia, USA e Scozia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Aggiornamento 24 gennaio 2020 - Il misterioso coronaVirus ha provocato una seconda vittima in Cina fuori dall'area dell’epicentro, a 1800 km in linea d’aria da Wuhan, la città, grande polo commerciale, focolaio del contagio. Il decesso è stato registrato a Heilongjiang, nel nord est del Paese, provincia che confina con la Russia, mentre un altro caso è stato segnalato a Hebei, la provincia che circonda la capitale Pechino.I morti legati al corona Virus simile alla Sars sono in tutto 26 in Cina. Il governo parla di 830 Casi di contagio accertati e 1.072 sospetti. Le autorità hanno deciso di bloccare i trasporti in nove città mentre Disneyland Shanghai rimarrà Chiuso fino a nuovo ordine. Annullate anche le celebrazioni per il Capodanno cinese. Al di fuori della Cina un caso sospetto è stato segnalato in Italia, a Bari, ma i primi test sono negativi, mentre altre ... blogo

