Virus Cina: isolate dieci città, Pechino chiude un tratto della Grande Muraglia. Gli scienziati: “Il virus in tre mesi” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Registrati 830 casi, segnalazioni anche in Texas, Giappone e Europa. Secondo caso in Corea del Sud. Primi riscontri negativi sul paziente ricoverato a Bari. La trasmissione dai pipistrelli ai serpenti, per poi arrivare all'uomo lastampa

