LIVE Biathlon, 15 km individuale femminile Pokljuka 2020 in DIRETTA: Herrmann vince per dispersione su Oeberg. Vittozzi splende ed è quarta (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.32 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, buon proseguimento su OA Sport. 15.31 vince dunque Herrmann, primo successo ( e podio ) in una 15 km in carriera con il secondo zero. Sia la tedesca che Hanna Oeberg, seconda, ritornano in corsa per la classifica generale. Primo podio stagionale per Bescond, poi una grande Lisa Vittozzi. Eckhoff e Wierer falliscono l’appuntamento ma l’azzurra preoccupa di più, questa doveva essere la sua gara e il 60% in piedi degli ultimi 4 poligoni fanno un po’ tremare. Sanfilippo alla fine con soli 3 errori eccellente 28esima, Carrara 48 con 4 errori. 15.28 Starykh chiude ottava con lo 0 e si prende la top 10. 15.26 Sono tre le atlete che si sono inserite tra Eckhoff e Wierer alla fine, che chiuderanno rispettivamente 17 e 21. 15.23 C’è per la verità ancora Starykh che può inserirsi ... oasport

