LIVE Australian Open 2020, Risultati 24 gennaio in DIRETTA: tutto facile per Djokovic. Clamorosa elimina di S.Williams, attesa per Fognini-Pella (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-PELLA (TERZO MATCH DALLE ORE 02.30 DEL 24 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI FEDERER-MILLMANN (SECONDO MATCH DALLE ORE 09.00 DEL 24 gennaio) 8.48: Medical timeout per Marin Cilic. 8.46: Bautista Agut si porta sul 6-5 nel quarto set. Battaglia veramente infinita con Marin Cilic! 8.40: 5-5 nel quarto set tra Bautista Agut e Marin Cilic. 8.32: Bautista Agut si porta sul 4-3 nel quarto set. Ricordiamo che al termine di questo match toccherà a Fabio Fognini e Guido Pella. 8.28: Altro break di Sandgren! 3-2 nel secondo set contro Sam Querrey. 8.23: Break di Bautista Agut. Quasi a sorpresa lo spagnolo strappa il servizio a Cilic e pareggia nel quarto (3-3). 8.18: Tennys Sandgren ha conquistato il primo set nel derby americano con Sam Querrey. 6-4 il parziale. 8.16: Bautista Agut vince un game ... oasport

