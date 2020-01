Toyota e Honda richiamano oltre 6 milioni di veicoli: il motivo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Toyota e Honda hanno richiamato oltre 6 milioni di veicoli per problemi al sistema elettronico degli airbag. ROMA – Toyota e Honda hanno richiamato oltre 6 milioni di veicoli per problema al sistema elettronico degli airbag. La decisione è stata presa dopo aver fatto dei controlli che hanno confermato un potenziale pericolo per i passeggeri. Richiamati oltre 6 milioni di veicoli Secondo le prime informazioni, la Honda ha richiamato alla base oltre 3 milioni di veicoli e il mercato che riguarda il Centro e il Nord America oltre che il Sud del continente. 2,7 milioni le auto ritirate dalla Honda negli Stati Uniti e in Canada per possibile malfunzionamento dell’airbag. L’allarme è scattato dopo alcuni incidenti in Australia che hanno causato la morte del passeggero. Per questo si è deciso di ritirare le vetture per cercare di effettuare tutti i controlli del ... newsmondo

