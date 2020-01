Milleproroghe, ammissibili le 4 “trappole” dei renziani per il governo. Mille emendamenti cancellati, anche quello pro cannabis light (Di giovedì 23 gennaio 2020) Restano tutt’e quattro le mine seminate da Italia Viva lungo il percorso del decreto Milleproroghe su cui voteranno la prossima settimana le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti ritenuti ammissibili ci sono sia il rinvio dell’entrata in vigore delle microtasse verdi – plastic tax e sugar tax – inserite in manovra sia il rinvio della riforma Bonafede (già in vigore dal primo gennaio) sia le modifiche alle norme volute dal governo sulle concessioni autostradali, attraverso le quali si dà più forza allo Stato nei confronti dei concessionari privati. Si tratta di testi che potrebbero mettere in difficoltà la maggioranza su temi centrali sia per il M5s che per il Pd. In votazione non ci sarà invece l’emendamento per la liberalizzazione della cannabis light, firmato da una trentina di parlamentari di M5s, Pd e Liberi e ... ilfattoquotidiano

