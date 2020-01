Elezioni Suppletive, società civile contro il patto Pd-DemA: ‘Il sindaco ha rovinato Napoli’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gli storici Paolo Macry e Biagio de Giovanni promuovono una raccolta di firme contro il patto De Magistris-Partito Democratico per la candidatura del giornalista Sandro Ruotolo alle Suppletive al Senato previste per il prossimo febbraio a Napoli. napoli.fanpage

