Simula incidenti stradali per estorcere danaro ad anziani: arrestato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – Un kit per la truffa: scatola di gessetti, frammenti di gruppo ottico del fanale posteriore del motoveicolo in uso, un pezzo di cartavetrata ed una custodia di passaporto con spille militari affisse, questo quanto utilizzato per inscenare il finto incidente stradale da parte di un 27enne originario di Sarno, ma di fatto domiciliato a Roma. Due colpi nell’arco di mezzora. Il primo ai danni di un’anziana signora che, mentre si trovava su via Nomentana a bordo della propria macchina, ha sentito un rumore, simile ad un urto e subito dopo un giovane che la inseguiva con il suo scooter. Qualificatosi come appartenente alle forze dell’ordine ha indicato alla signora i vari danni presenti sul proprio mezzo e una rigatura sulla macchina, poi ha messo in atto la collaudata truffa. Le ha richiesto immediatamente del denaro, che la signora pero’ non aveva con ... romadailynews

