Cannabis per uso terapeutico: la Sicilia presterà assistenza gratuita (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Sofia Dinolfo La concessione della Cannabis gratuita ad uso medico è il risultato di un decreto firmato dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, al momento sono cinque in tutta la regione le farmacie abilitate alla preparazione della sostanza terapeutica Da oggi la Cannabis in Sicilia, sarà distribuita gratuitamente, per scopi terapeutici, ai pazienti affetti da specifici problemi di salute. È questo quanto previsto dal decreto firmato dall’assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, attribuendo così alla Regione Siciliana l’onere di sostenere le spese per i pazienti che ne avranno di bisogno. Si tratta di quelle persone affette da dolore cronico e neuropatico e da spasticità determinata da sclerosi multipla. Tutti questi pazienti, potranno rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche. A prescrivere la terapia in questione saranno solamente i medici delle ... ilgiornale

