Virus Cina: controlli dei passeggeri in tre aeroporti Usa (Di martedì 21 gennaio 2020) La paura dello sbarco anche in America del misterioso nuovo Virus cinese ha fatto scattare i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Cina ai tre grandi aeroporti internazionali Usa: gli esperti dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc) esaminano gli arrivi da Wuhan al ‘John F. Kennedy International Airport’ di New York, al ‘San Francisco International Airport’ e al ‘Los Angeles International Airport’. Sintomi sospetti su cui tengono gli occhi aperti i 100 medici ed esperti sanitari sguinzagliati negli scali Usa sono: febbre, tosse, difficolta’ di respiro. Gli esperti usano termometri a infrarossi per misurare la temperatura. Gennaio – fanno presente ai Cdc – è purtroppo la stagione con il piu’ alto numero di viaggi tra Cina e Usa e viceversa a causa della celebrazione del nuovo anno lunare ... meteoweb.eu

